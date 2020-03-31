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Медуниверситет переводит иностранных студентов на дистанционное обучение. Белорусов не жалко

31.03.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 31 марта иностранные студенты медуниверситета переводятся на дистанционную форму обучения.





Иностранные студенты получили сообщение от имени заместителя декана Медицинского факультета иностранных учащихся Евгения Черноуса.

В сообщении не объясняются причины перехода на дистанционную форму обучения.

31 марта на совещании Гродненского горисполкома всем вузам порекомендовали перейти на образование на расстоянии.

Напомним, что студент БНТУ из Ирана стал первым инфицированным SARS-CoV-2 на территории Беларуси.
 
 
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С 31 марта иностранные студенты медуниверситета переводятся на дистанционную форму обучения.
 
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