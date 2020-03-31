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Возбуждено дело о банкротстве "КварцМелПрома" в Малоритском районе
31.03.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности СЗАО "КварцМелПром" в Малоритском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.
Заявление должника о своем банкротстве экономический суд принял к рассмотрению 30 марта. Возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности предприятия. Для проверки наличия оснований для возбуждения конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества должника установлен защитный период до 15 апреля 2020 года.
Временным управляющим по делу назначено ООО "МАБЛекс".
Судебное постановление может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, установленном законодательством.
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Возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности СЗАО "КварцМелПром" в Малоритском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда...
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