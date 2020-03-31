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В Барановичах в ДТП пострадал водитель. От тяжелых травм уберег ремень безопасности
31.03.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 30 марта около 22:06 часов.
По предварительной информации: 28-летний житель Барановичей, управляя автомобилем «Ситроен Ксара», двигался по улице Брестской. Напротив дома №268 при выполнении маневра разворота, не занял крайнее левое положение на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем «Киа Соренто», под управлением 23-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель «Ситроена» с травмами госпитализирован.
Проводится проверка.
Госавтоинспекция области напоминает водителям и пассажирам об обязательном использовании ремней безопасности. В случае дорожной аварии они спасут жизни и помогут избежать серьезных травм. Обращаем внимание водителей также на тот факт, что любой маневр на дороге должен быть безопасным и выполнен в соответствии с Правилами дорожного движения.
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Дорожная авария произошла 30 марта около 22:06 часов. По предварительной информации: 28-летний житель Барановичей, управляя автомобилем «Ситроен Ксара», двигался по...
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