Минфин изменил цены на скупку драгоценных металлов у физлиц

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Новые цены утверждены постановлением Министерства финансов Беларусь от 27 марта 2020 года № 10. Об этом сообщается на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за один грамм составят:

золото – проба 375 – 40,12 рубля (ранее 36,43); 500 – 53,49 (ранее 48,57); 583, 585 – 62,58 (ранее 56,83); 750 – 80,24 (ранее 72,86); 900 – 96,28 (ранее 87,43); 916 – 97,99 (ранее 88,98); 950 – 101,63 (ранее 92,28); 958 – 102,49 (ранее 93,06);

– проба – 40,12 рубля (ранее 36,43); – 53,49 (ранее 48,57); – 62,58 (ранее 56,83); – 80,24 (ранее 72,86); – 96,28 (ранее 87,43); – 97,99 (ранее 88,98); – 101,63 (ранее 92,28); – 102,49 (ранее 93,06); платина – проба 950 – 48,15 рубля (ранее 54,00);

– проба – 48,15 рубля (ранее 54,00); серебро – проба 750 – 0,74 рубля (ранее 0,81); 800 – 0,79 (ранее 0,86); 875 – 0,87 (ранее 0,95); 916 – 0,91 (ранее 0,99); 925 – 0,92 (ранее 1,00); 960 – 0,95 (ранее 1,04).