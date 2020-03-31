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Минфин изменил цены на скупку драгоценных металлов у физлиц
Источник материала: Myfin
Новые цены утверждены постановлением Министерства финансов Беларусь от 27 марта 2020 года № 10. Об этом сообщается на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за один грамм составят:
Постановление
Источник: Myfin.by
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Минфин Беларуси изменил цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это не касается купли-продажи банковскими и небанковскими...
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