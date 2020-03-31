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Минфин изменил цены на скупку драгоценных металлов у физлиц

31.03.2020 17:10 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Новые цены утверждены постановлением Министерства финансов Беларусь от 27 марта 2020 года № 10. Об этом сообщается на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за один грамм составят:

  • золото – проба 375 – 40,12 рубля (ранее 36,43); 500 – 53,49 (ранее 48,57); 583, 585 – 62,58 (ранее 56,83); 750 – 80,24 (ранее 72,86); 900 – 96,28 (ранее 87,43); 916 – 97,99 (ранее 88,98); 950 – 101,63 (ранее 92,28); 958 – 102,49 (ранее 93,06);
  • платина – проба 950 – 48,15 рубля (ранее 54,00);
  • серебро – проба 750 – 0,74 рубля (ранее 0,81); 800 – 0,79 (ранее 0,86); 875 – 0,87 (ранее 0,95); 916 – 0,91 (ранее 0,99); 925 – 0,92 (ранее 1,00); 960 – 0,95 (ранее 1,04).

Постановление Минфина вступает в силу с 1 апреля.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Минфин Беларуси изменил цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это не касается купли-продажи банковскими и небанковскими...
 
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