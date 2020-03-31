Счетчик велосипедистов установили в Минске

Источник материала: ОНТ

На проспекте Независимости в Минске установлен электронный счетчик для подсчета велосипедистов, об этом пишет «Минск-новости» со ссылкой на Минское велосипедное общество.

На большом электронном табло счетчика отображается информация, сколько велосипедистов проехало мимо него с начала суток и начала года. Пока что устройство работает в тестовом режиме.

Информация, собранная велосчетчиком, полезна, в первую очередь, транспортным экспертам — по ней можно отслеживать рост велосипедного движения, наиболее загруженные часы и скорость движения велосипедистов.

Велосчетчик считает не только велосипедистов, но и электросамокатчиков.

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