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Счетчик велосипедистов установили в Минске
Источник материала: ОНТ
На проспекте Независимости в Минске установлен электронный счетчик для подсчета велосипедистов, об этом
На большом электронном табло счетчика отображается информация, сколько велосипедистов проехало мимо него с начала суток и начала года. Пока что устройство работает в тестовом режиме.
Информация, собранная велосчетчиком, полезна, в первую очередь, транспортным экспертам — по ней можно отслеживать рост велосипедного движения, наиболее загруженные часы и скорость движения велосипедистов.
Велосчетчик считает не только велосипедистов, но и электросамокатчиков.
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На проспекте Независимости в Минске установлен электронный счетчик для подсчета велосипедистов, об этом пишет «Минск-новости» со ссылкой на Минское велосипедное...
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