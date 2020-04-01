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Фанаты узнали, на какие фильмы Тарантино пишет отзывы

01.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фанаты узнали, на какие фильмы Тарантино пишет отзывы

Поклонники узнали, что известный голливудский режиссер Квентин Тарантино пишет рецензии на классические кинокартины. Об этом сообщает NME.

Режиссер «Криминального чтива» и «Однажды в Голливуде» находит время для критики в адрес работы коллег. Рецензии Тарантино публикуются на официальном сайте кинотеатра New Beverley, что находится в Лос-Анджелесе. Квентин размещает отзывы на классические картины. Среди них «Фатальные иглы против фатальных кулаков» 1978 года, «Дейзи Миллер» 1974 года и «Мишени» 1978 года.

Отмечается, что Тарантино выделяет любимые моменты фильмов, акцентирует внимание на съемочном процессе и проводит глубокий анализ рассматриваемых картин.

Фото: Getty

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Поклонники узнали, что известный голливудский режиссер Квентин Тарантино пишет рецензии на классические кинокартины. Об этом сообщает NME. Режиссер...
 
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