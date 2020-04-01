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Глава UFC обещает провести бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля
Источник материала: ОНТ
Глава UFC Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов рассказал подписчикам в соцсетях, что он не станет участником UFC 249, так как не сможет вылететь из России из-за прекращения авиасообщения. Несмотря на подобные заявления спортсмена, глава американского промоушена уверен, что запланированное шоу состоится.
Ранее
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона изначально должен был пройти в Нью-Йорке (США), но власти города запретили проводить данное мероприятие. Матч-мейкеры UFC занялись поиском новой площадки для шоу. Нурмагомедов тем временем улетел из США в Россию, где сейчас и находится.
Выступление на UFC 249 станет для Хабиба третьей защитой титула чемпиона лиги в легком весе. Соперник россиянина – Тони Фергюсон – ранее был временным чемпионом в данном дивизионе.
UFC организовывает бой Нурмагомедова и Фергюсона в пятый раз. Предыдущие четыре попытки были неудачными из-за травм Хабиба и Тони.
Фото: MMA Fighting / Esther Lin
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