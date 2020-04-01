Глава UFC обещает провести бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля

Источник материала: ОНТ

Глава UFC Дана Уайт заявил в эфире подкаста британского боксерского промоутера Фрэнка Уоррена Heavyweight Podcast, что турнир UFC 249 с Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в намеченные сроки – 18 апреля.

Хабиб Нурмагомедов рассказал подписчикам в соцсетях, что он не станет участником UFC 249, так как не сможет вылететь из России из-за прекращения авиасообщения. Несмотря на подобные заявления спортсмена, глава американского промоушена уверен, что запланированное шоу состоится.

Дана Уайт: «Знайте, бой состоится 18 апреля где-то на планете Земля. Когда я посчитаю нужным, я дам вам знать, где».

Ранее сообщалось , что представители минского футбольного клуба «Динамо» предлагали главе UFC Дане Уайту организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона в Беларуси.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона изначально должен был пройти в Нью-Йорке (США), но власти города запретили проводить данное мероприятие. Матч-мейкеры UFC занялись поиском новой площадки для шоу. Нурмагомедов тем временем улетел из США в Россию, где сейчас и находится.

Выступление на UFC 249 станет для Хабиба третьей защитой титула чемпиона лиги в легком весе. Соперник россиянина – Тони Фергюсон – ранее был временным чемпионом в данном дивизионе.

UFC организовывает бой Нурмагомедова и Фергюсона в пятый раз. Предыдущие четыре попытки были неудачными из-за травм Хабиба и Тони.

Фото: MMA Fighting / Esther Lin

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