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В Бресте прошёл конкурс детского рисунка к Дню единения народов Беларуси и России
01.04.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Второго апреля в Республике Беларусь отмечается государственный праздник - День единения народов Беларуси и России.
К этой дате, при содействии Генерального Консульства Российской Федерации в Бресте и Российского центра науки и культуры, прошёл конкурс детского рисунка на тему: "Мы вместе!"
В конкурсе приняли участие ребята из Бреста. Свои работы представили учащиеся детской творческой студии "Фантазеры", в которой обучаются 140 ребят в возрасте от 3-х до 15 лет. После завершения выставки, российские дипломаты отметят всех её участников поощрительными призами.
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Второго апреля в Республике Беларусь отмечается государственный праздник - День единения народов Беларуси и России. К этой дате, при содействии Генерального...
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