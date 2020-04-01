В Бресте прошёл конкурс детского рисунка к Дню единения народов Беларуси и России

Источник материала: Виртуальный Брест

Второго апреля в Республике Беларусь отмечается государственный праздник - День единения народов Беларуси и России.





К этой дате, при содействии Генерального Консульства Российской Федерации в Бресте и Российского центра науки и культуры, прошёл конкурс детского рисунка на тему: "Мы вместе!"

Лучшие работы размещены на информационном стенде Российского консульства.





В конкурсе приняли участие ребята из Бреста. Свои работы представили учащиеся детской творческой студии "Фантазеры", в которой обучаются 140 ребят в возрасте от 3-х до 15 лет. После завершения выставки, российские дипломаты отметят всех её участников поощрительными призами.















