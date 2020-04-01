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Базовая арендная величина увеличивается до Br17,85

01.04.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличивается с Br16,9 до Br17,85. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года №162, сообщает БЕЛТА.

Базовая арендная величина увеличивается до Br17,85

Как пояснили в Госкомимуществе, размер базовой арендной величины устанавливается Совмином ежегодно с учетом инфляции за предыдущий год и действует с 1 апреля года, в котором он установлен. В то же время арендная плата может быть снижена, если арендодатель применит минимальный коэффициент спроса (0,5) или снизит процент рентабельности (в случае определения размера арендной платы в соответствии с п.11 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей).

Изменить установленный в договоре аренды коэффициент спроса можно по соглашению сторон и по согласованию с госорганами и другими организациями.

Как сообщили в Госкомимуществе, в Беларуси подготовлен проект указа, предусматривающий мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы на срок до 30 сентября 2020 года. Документ согласован со всеми заинтересованными, но пока еще не принят.

Базовая арендная величина применяется при расчете размера арендной платы за площади, находящиеся в госсобственности, а также в собственности хозобществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности государства или его административно-территориальных единиц. На 1 января 2020 года удельный вес площади госимущества, сданного в аренду, составляет 3,5%.

 
 
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  Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличивается с Br16,9 до Br17,85. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года №162,...
 
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