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В Пинске сотрудники МЧС спасли кота

01.04.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы многоэтажки по проспекту Жолтовского обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой оказать помощь в спасении кота.

В Пинске сотрудники МЧС спасли кота

Домашний питомец сидел на карнизе между седьмым и техническим этажами и громко мяукал.

В Пинске сотрудники МЧС спасли кота В Пинске сотрудники МЧС спасли кота

Для спасения кота был привлечен личный состав первого отделения пожарной аварийно-спасательной части №1. Начальник дежурной смены Александр Лавренов поднялся по автолестнице, достал и передал в руки хозяевам любимца семьи.

В Пинске сотрудники МЧС спасли кота В Пинске сотрудники МЧС спасли кота

Счастливые владельцы питомца выразили спасателям признательность.

Напомним, что спасение животных – не прямая обязанность работников МЧС. Однако все подобные сигналы, не остаются без внимания. В зависимости от ситуации спасатели объясняют, как самостоятельно помочь животному, или, в случае необходимости, выезжают на место происшествия.

 
 
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  Жильцы многоэтажки по проспекту Жолтовского обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой оказать помощь в спасении кота. Домашний питомец сидел на карнизе между...
 
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