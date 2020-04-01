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В Пинске сотрудники МЧС спасли кота
01.04.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жильцы многоэтажки по проспекту Жолтовского обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой оказать помощь в спасении кота.
Домашний питомец сидел на карнизе между седьмым и техническим этажами и громко мяукал.
Для спасения кота был привлечен личный состав первого отделения пожарной аварийно-спасательной части №1. Начальник дежурной смены Александр Лавренов поднялся по автолестнице, достал и передал в руки хозяевам любимца семьи.
Счастливые владельцы питомца выразили спасателям признательность.
Напомним, что спасение животных – не прямая обязанность работников
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Жильцы многоэтажки по проспекту Жолтовского обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой оказать помощь в спасении кота. Домашний питомец сидел на карнизе между...
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