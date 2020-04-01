В Пинске сотрудники МЧС спасли кота

Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы многоэтажки по проспекту Жолтовского обратились в Пинский ГРОЧС с просьбой оказать помощь в спасении кота.





Домашний питомец сидел на карнизе между седьмым и техническим этажами и громко мяукал.

Для спасения кота был привлечен личный состав первого отделения пожарной аварийно-спасательной части №1. Начальник дежурной смены Александр Лавренов поднялся по автолестнице, достал и передал в руки хозяевам любимца семьи.

Счастливые владельцы питомца выразили спасателям признательность.

Напомним, что спасение животных – не прямая обязанность работников МЧС . Однако все подобные сигналы, не остаются без внимания. В зависимости от ситуации спасатели объясняют, как самостоятельно помочь животному, или, в случае необходимости, выезжают на место происшествия.