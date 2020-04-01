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Пришел на свидание в зорбе и не смог подарить цветы: история знакомства во время самоизоляции

01.04.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пришел на свидание в зорбе и не смог подарить цветы: история знакомства во время самоизоляции

Фотограф из Нью-Йорка придумал необычный способ познакомиться с соседкой во время самоизоляции, сообщает издание Metro.

28-летний Джереми Коэн фотографировал из окна своей квартиры опустевший город. В это время он случайно заметил, как на крыше соседнего дома танцует некая девушка. Он решил с ней познакомиться и отправил дрон с запиской своего номера телефона. 24-летняя Тори вскоре написала ему «Привет, это девушка с крыши».

Фотограф договорился с соседом Тори и организовал свидание на расстоянии. Они накрыли столики на балконе и крыше и созвонились по видеосвязи. Свидание прошло успешно, и парень пригласил девушку уже на настоящую встречу. Однако, чтобы не нарушать меры предосторожности, он пришел на свидание в надувном прозрачном шаре. Джереми принес с собой цветы и антисептик, однако из-за шара не смог передать подарки девушке.

«Нам было тяжеловато общаться во время прогулки по району, но зато мы постоянно смеялись», — рассказал он.

Каждое свидание американец снимал на видео и выкладыл TikTok, благодаря чему и получил славу.

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Теги: знакомства
 
 
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Фотограф из Нью-Йорка придумал необычный способ познакомиться с соседкой во время самоизоляции, сообщает издание Metro. 28-летний Джереми Коэн фотографировал из окна...
 
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