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"Беллегпром": медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка

01.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка. Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности. Об этом в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски" сообщила начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна "Беллегпром" Светлана Кахро.

"Беллегпром": медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка

Представитель "Беллегпрома" прокомментировала возможности Беларуси поставлять медицинские маски на экспорт. "Сейчас перед нами стоит задача обеспечить собственное население и собственную потребность, чтобы люди имели возможность приобретать маски в аптечных сетях, как государственной формы собственности, так и частной. На этом мы в первую очередь делаем акцент", - подчеркнула она.

Светлана Кахро добавила, что к предприятиям "Беллегпрома" подключается частный бизнес. "Обращаются предприятия, у которых сегодня не загружены мощности, но есть швейное оборудование, швеи. Быстро перепрофилируем их на выпуск масок", - сказала она.

Марлю для масок выпускает Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение ("Блакіт"), бинты - могилевское предприятие "Лента". БПХО увеличило выпуск марли в 2,5 раза. Также здесь наладили производство ткани, которая благодаря специальной обработке может ее заменить.

На выпуск медицинских масок переориентирована часть предприятий концерна. Производство постепенно наращивается и сейчас достигает примерно 300 тыс. изделий в сутки. На прошлой неделе гродненское ООО "МедЛен" начало выпускать сменные хлопково-льняные вкладыши, которые можно клеить в любую маску для усиления защитного эффекта. Вместе с тем в концерне "Беллегпром" обращают внимание, что говорить о зацикленности на производстве медицинских изделий нельзя, ассортимент продукции остается прежним.

Ситуация на мировом рынке не могла не отразиться на белорусском легпроме. В концерне характеризуют ее как стрессовую, но в то же время призывают видеть в ней и некоторые плюсы для экономики и потребителей. Так, в нынешних условиях отечественные предприятия начнут увеличивать долю на внутреннем рынке, что будет способствовать импортозамещению.

Как сообщалось, для обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок руководство "Беллегпрома" приняло решение о временном перепрофилировании ряда предприятий для пошива медицинских изделий. Теперь маски будут изготавливать 15 предприятий, а планируемый общий объем производства - 550 тыс. изделий в сутки.

 
 
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  Медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка. Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности. Об этом в пресс-центре БЕЛТА во время...
 
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