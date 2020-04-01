Товары и услуги в Беларуси не будут дорожать больше, чем на 0,5 % в месяц – решение правительства

Источник материала: ОНТ

Белорусское правительство утвердило временные меры по стабилизации ситуации на потребительском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров.

Своим постановлением Совмин установил предел, до которого возможен рост цен, а следить за ситуацией поручил ряду госорганов и организаций, находящихся в подчинении у правительства и Мингорисполкома, в их числе – Минздрав, Минстройархитектуры, Минлесхоз, Минпром, Минсельхозпрод, «Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белгоспищепром», «Белнефтехим».

«Необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно», – сказано в документе.

Если возникнет необходимость установить более высокую цену на какой-то товар или услугу, то придется согласовывать это с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров.

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