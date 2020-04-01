Родом из Дворца

Источник материала: Навiны Камянеччыны

На 35 жителей маленькой деревни – 12 детей и 11 пенсионеров.

Об этой деревне даже старожилы не все знают. «Еду сегодня в Дворец», – объявляю утром маме. «В Дворцы?» – переспрашивает она. И потом с недоумением: «А где это?» Дворец и правда как будто немного в стороне не только от основных дорог, но и от перемен, которые происходят в белорусской деревне. Часть домов пустует и заросла одичалой порослью. Много покосившихся заборов и неухоженных фасадов. Совсем не дворцовый антураж…





Откуда пошло такое громкое название деревни, даже ее старейшие жители не знают. Может, изначально она называлась ДвОрец, от слова «двор». Но чтобы тут когда-то дейст­вительно был не то, чтобы дворец, а хотя бы панский усадебный дом, люди не помнят. Мария Николаевна Желткович, которая родилась во Дворце и прожила в нем 77 лет, пересказывает услышанное ког­-да-то от ее мамы. Мол, принадлежали эти земли – вплоть до Подбельской дороги – ка­кому-то помещику. Однажды он обанкротился, распродал землю по участкам и уехал. Скупили эти участки и построили на них дома люди из самых разных мест. «Мартынюки, Шостаково, Орехово, Чо­хи…» – перечисляет Мария Николаевна. Ее дед Петр Антонович Овласюк приехал сюда из Березово. «А где это?» – теперь уже моя очередь удивляться. «Может, сейчас в Польше? – предполагает моя собеседница. – У нас нигде рядом деревни с таким названием нет». Из-за того, что дед был из Березово, к ним и кличка прицепилась: «березюки».





Мы сидим с Марией Николаевной у нее на кухне. В доме тепло и чисто, особенно в светлице, хотя женщина живет одна. Му­жа похоронила четыре года назад, дети взрослые и живут отдельно. Сын – в Бресте, дочка – на Украине. Зовут к себе, но Мария Николаевна прикипела к деревне, где прошла вся ее жизнь, и покидать ее не хочет, пока остаются силы. Вспоминает, какой большой была деревня в пору ее юнос­ти. Молодежи было много, по вечерам собирались и пели песни, а еще, пока клуб не сделали, в деревню привозили кино и показывали его у них в доме. В сенях ставили аппаратуру, в светлице на стену вешали белое полотно, и через дверной проем на него транслировалось изображение. Людей набивалось – полная хата. Потом, когда в деревне появился клуб, на танцы в него съезжались со всей округи. И в соседние деревни ездили тоже – на велосипедах. «А потом молодежь пошла учиться в институты и возвращаться в деревню не захотела, потому что тут тяжело работать, – вздыхает моя собеседница. Сама она тоже долгое время работала в колхозе, а потом 25 лет – раздатчицей в туббольнице в Верховичах. – Так вот постепенно деревня и обезлюдела».

С одной стороны, так и есть, и был бы Дворец типичной умирающей деревней, если бы не его возрастной состав. Мы как привыкли: если заб­рошенная деревня, то там одни старики век доживают да дачники летом наведываются. Здесь же на 14 хозяйств хоть и всего 35 зарегистрированных жителей, зато пенсионеров из них – только 11. Мало того, в Дворце, по данным Верховичского сельисполкома, проживают 12 граждан моложе трудоспособного возраста. То есть каждый третий житель деревни – ребенок до 18 лет. В какой неперспективной деревне вы еще такое видели?

Демографическую ситуацию в Дворце на должном уровне держат несколько многодетных семей. К примеру, в семье Грицук детей аж… 11. Двое уже взрослых, 15-летняя Вика учится в Бресте в торгово-технологическом колледже, остальные живут с папой и мамой в большом, красивом и светлом доме, который Галина с Вадимом построили по льготному кредиту. Галина сама из Шацкого района (Украина), приехала сюда в 1999 году, когда местный колхоз активно «зазывал» к се­бе работящих украинцев. Для жительства хозяйство предложило им тогда три деревни на выбор: Альвус, Дворец и Бучемлю. «Я как увидела Дворец, так и влюбилась сразу, – рассказывает Галина. – Всю жизнь мечтала жить в такой вот маленькой деревне. Тут очень тихо. И мне это так нравится!» Здесь она и встретила Вадима, с которым родила еще девятерых детей к двум от первого брака. Младшенькой Марьяне на днях будет 3 месяца.

«Так и получается, что автобус, который забирает детей в школу и детский сад, от нас уходит почти полным, – смеется Галина. – Только наших детей в нем едет шестеро. А осенью будет уже семеро».

Выходцев из Украины в Дворце вообще немало. Надежда Платоновна Медведева, например, приехала сюда 37 лет назад из Днепропетровска. Много лет работала продавцом в сельском магазине, пока его не закрыли. Теперь у ее дочки трое своих детей, у сына – четверо, и он с семьей переезжает в Высокое. «Дети в школу уже там пойдут», – рассказывает Надежда Медведева.

В деревне всего 12 жителей трудоспособного возраста. Некоторые работают в ОАО «АгроНива». Лариса Бородей, известная в округе каравайница, трудится поваром в Верховичской школе. Ее суп­руг – там же сторожем. Светлана Пухловская ездит на работу в туббольницу, Николай Седун – в Брест. А потом возвращаются в свою деревню, вдоль обочины дороги к которой рас­тут толстенные, в четыре обхвата, деревья, где на пустующих домах выведено большими буквами «ПРОДАМ», а в выходные дни, когда нет школы и детского сада, по улице носится, галдя, детвора. Кто-то из взрослых людей и хотел бы из этой деревни выр­ваться, да возможности нет. Для других, как Галины с мужем, она сродни маленькому раю на земле.





Все как всегда: наша жизнь есть то, что мы о ней думаем.

Елена ТРИБУЛЕВА

Фото Станислава Грицука