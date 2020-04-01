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Родом из Дворца

01.04.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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На 35 жителей маленькой деревни – 12 детей и 11 пенсионеров.

Об этой деревне даже старожилы не все знают. «Еду сегодня в Дворец», – объявляю утром маме. «В Дворцы?» – переспрашивает она. И потом с недоумением: «А где это?» Дворец и правда как будто немного в стороне не только от основных дорог, но и от перемен, которые происходят в белорусской деревне. Часть домов пустует и заросла одичалой порослью. Много покосившихся заборов и неухоженных фасадов. Совсем не дворцовый антураж…

Родом из Дворца

Откуда пошло такое громкое название деревни, даже ее старейшие жители не знают. Может, изначально она называлась ДвОрец, от слова «двор». Но чтобы тут когда-то дейст­вительно был не то, чтобы дворец, а хотя бы панский усадебный дом, люди не помнят. Мария Николаевна Желткович, которая родилась во Дворце и прожила в нем 77 лет, пересказывает услышанное ког­-да-то от ее мамы. Мол, принадлежали эти земли – вплоть до Подбельской дороги – ка­кому-то помещику. Однажды он обанкротился, распродал землю по участкам и уехал. Скупили эти участки и построили на них дома люди из самых разных мест. «Мартынюки, Шостаково, Орехово, Чо­хи…» – перечисляет Мария Николаевна. Ее дед Петр Антонович Овласюк приехал сюда из Березово. «А где это?» – теперь уже моя очередь удивляться. «Может, сейчас в Польше? – предполагает моя собеседница. – У нас нигде рядом деревни с таким названием нет». Из-за того, что дед был из Березово, к ним и кличка прицепилась: «березюки».

Родом из Дворца

Мы сидим с Марией Николаевной у нее на кухне. В доме тепло и чисто, особенно в светлице, хотя женщина живет одна. Му­жа похоронила четыре года назад, дети взрослые и живут отдельно. Сын – в Бресте, дочка – на Украине. Зовут к себе, но Мария Николаевна прикипела к деревне, где прошла вся ее жизнь, и покидать ее не хочет, пока остаются силы. Вспоминает, какой большой была деревня в пору ее юнос­ти. Молодежи было много, по вечерам собирались и пели песни, а еще, пока клуб не сделали, в деревню привозили кино и показывали его у них в доме. В сенях ставили аппаратуру, в светлице на стену вешали белое полотно, и через дверной проем на него транслировалось изображение. Людей набивалось – полная хата. Потом, когда в деревне появился клуб, на танцы в него съезжались со всей округи. И в соседние деревни ездили тоже – на велосипедах. «А потом молодежь пошла учиться в институты и возвращаться в деревню не захотела, потому что тут тяжело работать, – вздыхает моя собеседница. Сама она тоже долгое время работала в колхозе, а потом 25 лет – раздатчицей в туббольнице в Верховичах. – Так вот постепенно деревня и обезлюдела».

С одной стороны, так и есть, и был бы Дворец типичной умирающей деревней, если бы не его возрастной состав. Мы как привыкли: если заб­рошенная деревня, то там одни старики век доживают да дачники летом наведываются. Здесь же на 14 хозяйств хоть и всего 35 зарегистрированных жителей, зато пенсионеров из них – только 11. Мало того, в Дворце, по данным Верховичского сельисполкома, проживают 12 граждан моложе трудоспособного возраста. То есть каждый третий житель деревни – ребенок до 18 лет. В какой неперспективной деревне вы еще такое видели?

Демографическую ситуацию в Дворце на должном уровне держат несколько многодетных семей. К примеру, в семье Грицук детей аж… 11. Двое уже взрослых, 15-летняя Вика учится в Бресте в торгово-технологическом колледже, остальные живут с папой и мамой в большом, красивом и светлом доме, который Галина с Вадимом построили по льготному кредиту. Галина сама из Шацкого района (Украина), приехала сюда в 1999 году, когда местный колхоз активно «зазывал» к се­бе работящих украинцев. Для жительства хозяйство предложило им тогда три деревни на выбор: Альвус, Дворец и Бучемлю. «Я как увидела Дворец, так и влюбилась сразу, – рассказывает Галина. – Всю жизнь мечтала жить в такой вот маленькой деревне. Тут очень тихо. И мне это так нравится!» Здесь она и встретила Вадима, с которым родила еще девятерых детей к двум от первого брака. Младшенькой Марьяне на днях будет 3 месяца.

«Так и получается, что автобус, который забирает детей в школу и детский сад, от нас уходит почти полным, – смеется Галина. – Только наших детей в нем едет шестеро. А осенью будет уже семеро».

Выходцев из Украины в Дворце вообще немало. Надежда Платоновна Медведева, например, приехала сюда 37 лет назад из Днепропетровска. Много лет работала продавцом в сельском магазине, пока его не закрыли. Теперь у ее дочки трое своих детей, у сына – четверо, и он с семьей переезжает в Высокое. «Дети в школу уже там пойдут», – рассказывает Надежда Медведева.

В деревне всего 12 жителей трудоспособного возраста. Некоторые работают в ОАО «АгроНива». Лариса Бородей, известная в округе каравайница, трудится поваром в Верховичской школе. Ее суп­руг – там же сторожем. Светлана Пухловская ездит на работу в туббольницу, Николай Седун – в Брест. А потом возвращаются в свою деревню, вдоль обочины дороги к которой рас­тут толстенные, в четыре обхвата, деревья, где на пустующих домах выведено большими буквами «ПРОДАМ», а в выходные дни, когда нет школы и детского сада, по улице носится, галдя, детвора. Кто-то из взрослых людей и хотел бы из этой деревни выр­ваться, да возможности нет. Для других, как Галины с мужем, она сродни маленькому раю на земле.

Родом из Дворца

Все как всегда: наша жизнь есть то, что мы о ней думаем.

Елена ТРИБУЛЕВА

Фото Станислава Грицука

Родом из Дворца

Author: Редактор сайта

Родом из Дворца

Редактор сайта

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Теги: Брест
 
 
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На 35 жителей маленькой деревни – 12 детей и 11 пенсионеров. Об этой деревне даже Сообщение Родом из Дворца появились сначала на Информационный портал Каменецкого...
 
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