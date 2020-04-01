|
Белпочта приостановила работу почтоматов
Источник материала: Партизан
Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства.
"По техническим причинам временно приостановлена работа сервиса по перенаправлению международных регистрируемых почтовых отправлений для получения через почтомат", - говорится на сайте почтового оператора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)