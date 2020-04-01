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Белпочта приостановила работу почтоматов

01.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства.

"По техническим причинам временно приостановлена работа сервиса по перенаправлению международных регистрируемых почтовых отправлений для получения через почтомат", - говорится на сайте почтового оператора.
 
 
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Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства.
 
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