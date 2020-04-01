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В Витебске два крупных предприятия передали в инфекционную больницу партию специальной одежды для медиков

01.04.2020 21:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске два крупных предприятия передали в инфекционную больницу партию специальной одежды для медиковВитебске два крупных предприятия передали в инфекционную больницу партию специальной одежды для медиков" class="one-news__figure-img">

В Витебске два крупных предприятия поддержали медиков. Для безопасной работы персонала больниц компании закупили почти 11 тысяч комплектов специальной медицинской одежды.   

На выполнение крупного заказа необходимо минимум десять дней. Первую партию сегодня доставили в областную инфекционную больницу. Комплекты одноразовые, сделаны из специальных материалов. Меры безопасности усилили и на самом предприятии. Закупили 30 очистителей воздуха, в каждом цеху есть средства для дезинфекции. Весь персонал работает в масках, а здравпункт теперь открыт с 6 утра и до полуночи. 

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске два крупных предприятия поддержали медиков. Для безопасной работы персонала больниц компании закупили почти 11 тысяч комплектов специальной...
 
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