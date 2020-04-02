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Земфира впервые за полтора года выпустила песню
Источник материала: ОНТ
Певица Земфира презентовала новый трек, получивший название «Крым». Песня стала первой для 43-летней артистки за последние полтора года.
Подруга Земфиры Рената Литвинова рассказала в соцсетях, что трек «Крым» станет саундтреком к ее фильму «Северный ветер».
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Певица Земфира презентовала новый трек, получивший название «Крым». Песня стала первой для 43-летней артистки за последние полтора года. Предыдущая новинка от...
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