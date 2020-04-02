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Земфира впервые за полтора года выпустила песню

02.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Земфира впервые за полтора года выпустила песню

Певица Земфира презентовала новый трек, получивший название «Крым». Песня стала первой для 43-летней артистки за последние полтора года.


Предыдущая новинка от Земфиры выходила в 2018 году, а последний альбом певицы «Жить в твоей голове» датирован 2013 годом.

Подруга Земфиры Рената Литвинова рассказала в соцсетях, что трек «Крым» станет саундтреком к ее фильму «Северный ветер».

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Певица Земфира презентовала новый трек, получивший название «Крым». Песня стала первой для 43-летней артистки за последние полтора года. Предыдущая новинка от...
 
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