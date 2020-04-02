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Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном
Источник материала: ОНТ
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что он не будет выступать на предстоящем большом турнире UFC 249. Об этом россиянин написал в соцсетях.
Нурмагомедов акцентировал внимание фанатов на ситуации в мире и заявил, что беспокоится за собственные жизнь и здоровье. Поэтому боец не намерен искать варианты для вылета из России и участия в UFC 249.
Таким образом, бой Хабиба с Тони Фергюсоном отменен. В UFC официально данную информацию пока что не озвучивали. Это уже пятый случай, когда спортсменов не удалось свести в клетке октагона. Предыдущие четыре раза поединок срывался из-за травм.
Ранее Нурмагомедов размышлял о невозможности вылета из России из-за ограничений на авиасообщение. При этом остается возможным вылет на частном самолете. Также отец и тренер Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов –
UFC 249 пройдет 18 апреля. Глава лиги Дана Уайт обещает провести турнир в срок и до последнего времени
Фото: ТАСС
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что он не будет выступать на предстоящем большом турнире UFC 249. Об этом россиянин написал в соцсетях....
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