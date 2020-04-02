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Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном

02.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что он не будет выступать на предстоящем большом турнире UFC 249. Об этом россиянин написал в соцсетях.

Нурмагомедов акцентировал внимание фанатов на ситуации в мире и заявил, что беспокоится за собственные жизнь и здоровье. Поэтому боец не намерен искать варианты для вылета из России и участия в UFC 249.

Хабиб Нурмагомедов: «Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от происходящего, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. А Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место».

Таким образом, бой Хабиба с Тони Фергюсоном отменен. В UFC официально данную информацию пока что не озвучивали. Это уже пятый случай, когда спортсменов не удалось свести в клетке октагона. Предыдущие четыре раза поединок срывался из-за травм.

Ранее Нурмагомедов размышлял о невозможности вылета из России из-за ограничений на авиасообщение. При этом остается возможным вылет на частном самолете. Также отец и тренер Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов – называет самым оптимальным вариантом для проведения UFC 249 Беларусь. Ранее с подобным предложением выступали и представители ФК «Динамо-Минск».

UFC 249 пройдет 18 апреля. Глава лиги Дана Уайт обещает провести турнир в срок и до последнего времени заверял, что Хабиб Нурмагомедов также примет участие в этом мероприятии. Место проведения шоу пока официально не названо.

Фото: ТАСС

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Теги: Минск
 
 
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что он не будет выступать на предстоящем большом турнире UFC 249. Об этом россиянин написал в соцсетях....
 
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