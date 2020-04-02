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Парень похудел на 28 кг и мечтает открыть тренажерку для стеснительных

02.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23-летний Максим Дубовик из Слуцка — мастер в службе линий электропередачи. Работа парню нравится, но хочется ему и осуществить свою мечту: открыть в городе тренажерный зал, который поможет людям худеть. Этот путь прошел и Максим, хотя полтора года назад он даже представить себя не мог в тренажерке.


Фото: из личного архива

«Решил, что похудение не будет экстремальным»

Борьбу с лишним весом Максим начал весной 2018 года, когда был студентом последнего курса столичного вуза. Парень признается, что никогда не был худым, но до какого-то времени лишние килограммы не казались ему угрожающими. В детстве он активно не занимался спортом, но в студенчестве стало еще хуже — образ жизни был пассивным и довольно однообразным: учеба, компьютерные игры и общение в онлайн. Вдобавок к этому — много фастфуда и алкоголь, которые и дали отметку на весах в 100 кг при росте 170 см.

— От этой цифры глаза полезли на лоб! Я понял, почему в старые штаны перестал влазить, — рассказывает Максим. — И началась внутренняя борьба, чтобы заставить себя правильно питаться и полюбить физкультуру.


Фото: из личного архива. Максим третий слева

Первым шагом стали поиски информации о похудении в интернете. Все примеры, которые Максиму попадались, были о крайностях: либо сказочные похудения, либо истории с печальными для организма последствиями.

— Для себя решил, что похудение должно стать частью жизни, а не навязчивой целью и чем-то экстремальным.

Вот что Максим для этого сделал:

  1. Для начала отказался от «вредной» еды: убрал из рациона жареное, чипсы, фастфуд, газировку и спиртные напитки — и добавил физическую активность в виде ходьбы (выхаживал минимум 10 тысяч шагов в день). Уже этого дало результат: за пять месяцев ушло 13 кг. Никакими «модными диетами и голоданиями» Максим не пользовался и не высчитывал свой рацион до последней калории.
  2. Дальше добавил спорт, начав с пробежек. Первые попытки, вспоминает парень, были совсем непродолжительными — до километра. Но постепенно бег стал частью жизни: Максим выходил на занятия утром и вечером, и пробегал 5−10 км за сутки.
  3. Первое время парень стеснялся и не очень представлял себя в зале наравне с подкаченными ребятами. Но когда вес стал уходить — он начал приводить мышцы в тонус: сразу на турниках, потом в зале. На то, чтобы скинуть 28 кг, ушло полтора года.

А вот какие изменения он для себя отметил:

  • появилось больше энергии и желания что-либо делать, помимо работы;
  • стало проще подбирать размер одежды — в любом магазине;
  • укрепилось здоровье, сократилось количество простуд;
  • повысилась самооценка.

Как появилась мечта о собственной тренажерке

Ближайшая цель у Максима — увеличить объем мышц и скинуть еще 2−3 кг. А в перспективе — открыть в Слуцке свою тренажерку, в которой он смог бы пропагандировать плавное похудение без рисков для здоровья.

— Худеть не трудно, если на этом не зацикливаться. В зале буду помогать в первую очередь тем, кто хочет сбросить лишний вес, но немного стесняется. Есть идея создавать группы по весу: как только люди будут сбрасывать — они будут переходить на другой уровень. Это поможет не только с весом, но и с самооценкой и коммуникабельностью.


Фото: из личного архива

На мечту парень уже отложил 3 тысячи долларов и продолжает копить. Но для реализации проекта этого мало, так что Максим создал страницу по сбору денег на сайте MolaMola: там он хотел бы собрать еще примерно такую же сумму. Говорит, этих денег должно хватить на небольшой зал. Правда, пока рублем парня никто не поддержал.

—  Абсолютно не огорчен. Даже знакомые на идею реагируют по-разному. Близкие поддерживают, а некоторые в соцсетях посмеялись и написали под постом: «Ну, удачи». Меня это не расстраивает, ведь видеть на весах шокирующий вес гораздо неприятнее. А на мечту, уверен, накоплю! И если сделаю все сам — будет больше повода для гордости.

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23-летний Максим Дубовик мастер в службе линий электропередач в Слуцке. Работа парню нравится, но хочется ему и осуществить свою мечту - открыть в городе тренажерный...
 
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