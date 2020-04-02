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Парень похудел на 28 кг и мечтает открыть тренажерку для стеснительных
Источник материала: Tut.by
23-летний Максим Дубовик из Слуцка — мастер в службе линий электропередачи. Работа парню нравится, но хочется ему и осуществить свою мечту: открыть в городе тренажерный зал, который поможет людям худеть. Этот путь прошел и Максим, хотя полтора года назад он даже представить себя не мог в тренажерке.
«Решил, что похудение не будет экстремальным»
Борьбу с лишним весом Максим начал весной 2018 года, когда был студентом последнего курса столичного вуза. Парень признается, что никогда не был худым, но до какого-то времени лишние килограммы не казались ему угрожающими. В детстве он активно не занимался спортом, но в студенчестве стало еще хуже — образ жизни был пассивным и довольно однообразным: учеба, компьютерные игры и общение в онлайн. Вдобавок к этому — много фастфуда и алкоголь, которые и дали отметку на весах в 100 кг при росте 170 см.
— От этой цифры глаза полезли на лоб! Я понял, почему в старые штаны перестал влазить, — рассказывает Максим. — И началась внутренняя борьба, чтобы заставить себя правильно питаться и полюбить физкультуру.
Первым шагом стали поиски информации о похудении в интернете. Все примеры, которые Максиму попадались, были о крайностях: либо сказочные похудения, либо истории с печальными для организма последствиями.
— Для себя решил, что похудение должно стать частью жизни, а не навязчивой целью и чем-то экстремальным.
Вот что Максим для этого сделал:
А вот какие изменения он для себя отметил:
Как появилась мечта о собственной тренажерке
Ближайшая цель у Максима — увеличить объем мышц и скинуть еще 2−3 кг. А в перспективе — открыть в Слуцке свою тренажерку, в которой он смог бы пропагандировать плавное похудение без рисков для здоровья.
— Худеть не трудно, если на этом не зацикливаться. В зале буду помогать в первую очередь тем, кто хочет сбросить лишний вес, но немного стесняется. Есть идея создавать группы по весу: как только люди будут сбрасывать — они будут переходить на другой уровень. Это поможет не только с весом, но и с самооценкой и коммуникабельностью.
На мечту парень уже отложил 3 тысячи долларов и продолжает копить. Но для реализации проекта этого мало, так что Максим создал страницу по сбору денег на сайте
— Абсолютно не огорчен. Даже знакомые на идею реагируют по-разному. Близкие поддерживают, а некоторые в соцсетях посмеялись и написали под постом: «Ну, удачи». Меня это не расстраивает, ведь видеть на весах шокирующий вес гораздо неприятнее. А на мечту, уверен, накоплю! И если сделаю все сам — будет больше повода для гордости.
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23-летний Максим Дубовик мастер в службе линий электропередач в Слуцке. Работа парню нравится, но хочется ему и осуществить свою мечту - открыть в городе тренажерный...
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