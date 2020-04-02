EPAM вместе с поведенческим аналитиком разработала прототип приложения для детей с аутизмом

Источник материала: Tut.by

EPAM совместно с поведенческим аналитиком разработала прототип образовательного приложения для детей с аутизмом. Об этом сообщили в компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Michał Parzuchowski / Unsplash

ABA-coach — совместный социальный проект сотрудников компании EPAM, а также поведенческого аналитика Инны Белоусовой и технического консультанта Андрея Гришановича. Приложение помогает педагогам и родителям обучать и развивать детей с расстройством аутичного спектра.

Для многих детей с диагнозом аутизм обучение базовым навыкам коммуникации может занять долгие годы. Используя приложение, ребенок начинает распознавать конкретные слова в речи, понимать их значение, расширяет пассивный и активный словарный запас. Русскоязычных аналогов сегодня не существует.

— Количество детей с аутизмом постоянно растет, — поясняет Инна Белоусова. — Существует целая наука — прикладной анализ поведения (Applied Behavior Analysis) — с доказанной эффективностью, которая, в том числе, помогает обучать детей с особенными потребностями. Но специалистов, работающих по этой системе крайне мало, в Беларуси их менее десяти, услуги дорогие, заниматься нужно постоянно, в итоге дети не получают эффективную поддержку. В прошлом году с идеей приложения я приходила на хакатон и конкурс Social weekend — вместе с Андреем мы сделали наброски того, каким могло бы быть приложение. Основная цель была — поделиться идеей, привлечь единомышленников. Теперь, благодаря EPAM, мы имеем рабочий прототип приложения, которое позволит родителям, не теряя времени, самим обучать своего ребенка.







Обучение в приложении построено в формате игры, все настройки подбираются родителем или специалистом индивидуально, исходя из особенностей ребенка. На экране планшета или телефона появляется набор картинок-объектов, при помощи голоса «игроку» предлагается выбрать изображение с названным объектом и перетащить картинку в определенное место на экране. Если выбор сделан верно — ребенок получает поощрение от системы и продолжает дальше, в случае ошибки он видит подсказку и проходит модуль еще раз.

Помимо обучающих заданий приложение собирает статистику по заданиям, которая помогает увидеть динамику и скорректировать программу.







— Компания активно поддерживает социальные проекты — медицинские, научные, образовательные. Есть отдельное направление хакатонов Engineering Jam, где совместно с госучреждениями и НГО разрабатываются решения и прототипы приложений, которые помогают сделать сервисы и услуги удобными для белорусов. Я узнал о проекте от Инны на одном из хакатонов и понял, что мы могли бы помочь с разработкой приложения, собрать команду. Спасибо коллегам, которые поддержали идею, это прекрасный пример, как специалисты из разных сфер готовы объединиться и реализовать не просто мечту, а полезную для десятков тысяч семей инициативу, — прокомментировал Павел Либер, директор департамента разработки компании.

Несмотря на то, что разработку над проектом вели в свободное от работы время, с момента старта и до появления рабочего прототипа прошло менее полгода. За это время были собраны и сформулированы требования, создан дизайн пользовательского интерфейса и первая рабочая версия приложения. Над проектом работали от трех до девяти человек, сотрудники минского и санкт-петербургского подразделений компании.

— Наша команда с большим энтузиазмом подключилась к работе над проектом — в процессе мы узнали очень много особенностей, которые важны для детей — наших конечных пользователей. Например, когда мы показали первый дизайн специалистам, работающим с РАС (расстройство аутичного спектра) стало понятно, что многие цвета в приложении нужно поменять на более спокойные — так как ребята чувствительны восприятию оттенков. Мы стремились к тому, чтобы им было комфортно и интересно заниматься, — рассказывает Михаил Бахрах, руководитель команды бизнес-аналитиков компании.

Сейчас приложение проходит бета-тестирование. В дальнейших планах размещение ABA-сoach в AppStore и Google Market, расширение словаря до 3000 объектов и запись обучающих видео подкастов для родителей особенных детей.