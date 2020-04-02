Некоторые танкеры с нефтью, нанятые Саудовской Аравией, не имеют места назначения - СМИ

С 1 апреля закончилось действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По словам представителей Саудовской Аравии, на которых ссылается Dow Jones, страна вышла на максимальный уровень добычи нефти в 12 млн б/с, что на 2 млн б/с превышает мартовскую добычу.





Однако есть признаки, что часть этой нефти фактически некуда девать. Некоторые суда, зафрахтованные королевством для увеличения экспорта нефти, загружаются сырьем и покидают порты, не имея места назначения. Вызывает сомнения, что в итоге эта нефть окажется у конечного покупателя, пишет агентство.





"Есть грузы (из портов Саудовской Аравии в Персидском заливе) без пункта назначения, потому что нет покупателей", - сообщил один из источников агентства.





В то же время, Saudi Aramco попросила своих американских нефтесервисных подрядчиков подготовиться к росту объема работ, сообщили агентству анонимный представитель одной из таких компаний и чиновник Саудовской Аравии. И, несмотря на "горячий" спрос на их услуги в королевстве, нефтяная компания попросила подрядчиков снизить цены на 15%.