ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Храм под открытым небом. В Ираке раскопали святилище шумерского бога войны

02.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Археологи обнаружили в регионе Гирсу в Ираке 5000-летнюю культовую зону, где проводились праздники, жертвоприношения животных и ритуальные шествия, посвященные богу Нингирсу.



Ученые из Великобритании и Канады нашли более 300 разбитых церемониальных керамических чашек, мисок, банок, а также большое количество костей животных, пишет "Новое время".

Нингирсу — бог войны, а также земледелия в шумерской мифологии, а также бог-покровитель областей Гиршу и Лагаш. Нингирсу называли «владыкой земледелия», который следит за порядком на полях и каналах.

Найденная культовая площадка была создана жителями древнего города Гирсу и называлась Уруку, что буквально означает «священный город». Одной из ярких находок стала бронзовая статуэтка утки с глазами из ракушек. Исследователи также нашли часть вазы с надписью в честь бога Нингирсу.

Авторы находки, Себастьян Рей из Британского музея и Тина Гринфилд из Университета Саскачевана сказали, что чашки и кубки, которые они нашли, вероятно, использовались на религиозном празднике перед ритуальным выбрасыванием в яму, в то время как кости были скорее всего останками животных, которые были убиты во время ритуальных жертвоприношений.

На площадке нашли толстый слой пепла, который, вероятно, остался от больших ритуальных огней. Команда также нашла восемь заполненных пеплом овальных структур, которые, вероятно, были остатками фонарей.


Археологи полагают, что культовая зона использовалась в течение периода, который длился между 2950−2350 до н.э. Большое количество церемониальной керамики прочно связывают культовую зону с местом, «где согласно клинописным текстам проводились религиозные праздники и где население Гирсу собиралось, чтобы пировать и чтить своих богов», отметили авторы открытия.

Клинописные таблички, найденные в Гирсу в конце 19-го и начале 20-го века, описывают религиозные праздники и шествия, для которых использовалась эта культовая зона. По словам Рея и Гринфилд, в табличках написано, что религиозный праздник в честь Нингирсу проводился два раза в год и длился три-четыре дня.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Археологи обнаружили в регионе Гирсу в Ираке 5000-летнюю культовую зону, где проводились праздники, жертвоприношения животных и ритуальные шествия, посвященные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Питерцы и белорусы – вместе по памятным местам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика