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В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму
Источник материала: БTПримерил одежду, но не расплатился. В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму. Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы. На камеру наблюдения попал подозрительный посетитель. Он дождался, пока продавец отвлечется, и похитил спортивные вещи, спрятав их в сумку. Затем, чтобы не вызвать у продавца подозрения, подошел на кассу и приобрел магнит.
Роман Лашкевич, сотрудник ОИОС ГУВД Минска: "Сумма ущерба составила около 1300 рублей. Известно, что похищенные вещи минчанин сбывал на ближайшем рынке, а полученные деньги тратил на личные нужды.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Также известно, что мужчина может быть причастен еще к двум аналогичным кражам в данном торговом центре. Собранные материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дана правовая оценка".
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Примерил одежду, но не расплатился. В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму. Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы. На камеру...
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