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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму Примерил одежду, но не расплатился. В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму. Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы. На камеру...

Примерил одежду, но не расплатился. В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму. Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы. На камеру наблюдения попал подозрительный посетитель. Он дождался, пока продавец отвлечется, и похитил спортивные вещи, спрятав их в сумку. Затем, чтобы не вызвать у продавца подозрения, подошел на кассу и приобрел магнит.