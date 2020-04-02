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В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму

02.04.2020 10:28 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Примерил одежду, но не расплатился. В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму. Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы. На камеру наблюдения попал подозрительный посетитель. Он дождался, пока продавец отвлечется, и похитил спортивные вещи, спрятав их в сумку. Затем, чтобы не вызвать у продавца подозрения, подошел на кассу и приобрел магнит.

Роман Лашкевич, сотрудник ОИОС ГУВД Минска: "Сумма ущерба составила около 1300 рублей. Известно, что похищенные вещи минчанин сбывал на ближайшем рынке, а полученные деньги тратил на личные нужды.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Также известно, что мужчина может быть причастен еще к двум аналогичным кражам в данном торговом центре. Собранные материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дана правовая оценка".

 
Теги: Минск
 
 
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Примерил одежду, но не расплатился. В Минске задержали мужчину, который похитил футбольную форму. Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы. На камеру...
 
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