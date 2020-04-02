Профилактическая акция «Мотоциклист» стартовала на дорогах Гомельской области

Источник материала: Газета Авангард

Комплекс профилактических мероприятий «Мотоциклист» стартовал в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома.





Ежегодно весной обостряется проблема травматизма в ДТП с участием водителей мототранспорта. За три месяца 2020 года на дорогах региона зарегистрировано три таких ДТП, в которых три человека получили травмы. В 2019 году в 61 аварии с участием мотоциклистов восемь человек погибли, 61 был травмирован.

«В связи с этим на территории Гомельской области проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В течение всего мотосезона инспекторы ГАИ будут выявлять и пресекать нарушения ПДД со стороны водителей двухколесных транспортных средств, работать на предупреждение ДТП с их участием. Для этого будут задействованы также мотопатрули», — рассказали в областной ГАИ.

Комплекс направлен на пропаганду безопасности дорожного движения при использовании мототранспорта. Среди основных задач — исключить из дорожного движения мотоциклы без документов, подтверждающих право собственности, незарегистрированные в законном порядке, собранные кустарным способом либо с конструктивными изменениями. В зоне внимания сотрудников ГАИ также окажутся мотохулиганы и лихачи.

В ГАИ региона подчеркнули: мотоциклисты — в числе самых уязвимых участников дорожного движения. Были случаи, когда человек погибал при неудачном падении, а техника оставалась практически без повреждений.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта к неукоснительному соблюдению ПДД, а водителей авто — к взаимопониманию на дороге.