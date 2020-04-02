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Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске начался
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Следствие установило, что накануне салюта сотрудники комендатуры выявили несоответствие документам большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм. Закупленная у российской компании пиротехника имела брак: диаметр изделий превышал норму.
Для исправления дефектов в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя. В процессе заряжания салютных установок фейерверками они уменьшили диаметр путем механического воздействия, что не было предусмотрено руководством по эксплуатации. Все это привело заряды в небезопасное состояние, что позже подтвердили результаты экспертных исследований и следственный эксперимент.
Итоговое заключение: к трагедии привела именно механическая доработка бракованных снарядов.
Россияне, как и фирма-изготовитель, своей вины не признают. Представители компании заявили, что приехали в Беларусь, как они выразились, «по-братски», то есть, по сути, просто так. Этого можно было и не делать. Никаких допсоглашений на техническое обслуживание установок не заключалось. Все манипуляции с зарядкой фейерверков якобы производили военнослужащие комендатуры.
Дмитрий Анисовец:
Стоит добавить, что Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта».
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Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу о взрывах во время салюта летом 2019 года на 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух граждан России и...
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