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Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

02.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу о взрывах во время салюта летом 2019 года на 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух граждан России и белоруса обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшими по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере.

Из суда Московского района столицы – наш корреспондент Дмитрий Анисовец.

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
На скамье подсудимых двое россиян. Это инженеры российской компании «Пиро-Росс», которая сотрудничает с Минобороны нашей страны более 10 лет, а также командир роты Минской военной комендатуры.

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Следствие установило, что накануне салюта сотрудники комендатуры выявили несоответствие документам большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм. Закупленная у российской компании пиротехника имела брак: диаметр изделий превышал норму.

Иван Носкевич о взрывах 3 июля, вишинге, распространении порнографии и преступлениях в сфере высоких технологий

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Для исправления дефектов в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя. В процессе заряжания салютных установок фейерверками они уменьшили диаметр путем механического воздействия, что не было предусмотрено руководством по эксплуатации. Все это привело заряды в небезопасное состояние, что позже подтвердили результаты экспертных исследований и следственный эксперимент.

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Итоговое заключение: к трагедии привела именно механическая доработка бракованных снарядов.

Россияне, как и фирма-изготовитель, своей вины не признают. Представители компании заявили, что приехали в Беларусь, как они выразились, «по-братски», то есть, по сути, просто так. Этого можно было и не делать. Никаких допсоглашений на техническое обслуживание установок не заключалось. Все манипуляции с зарядкой фейерверков якобы производили военнослужащие комендатуры.

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Дмитрий Анисовец:
Напомним, в результате нештатной ситуации во время салюта изделия взорвались на низкой высоте и в каналах мортир. В результате погибла женщина, пострадали 11 человек. Причинен ущерб на сумму более 740 тысяч рублей.

Стоит добавить, что Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта».

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Люди в материале: Дмитрий Анисовец

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу о взрывах во время салюта летом 2019 года на 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух граждан России и...
 
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