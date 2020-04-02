﻿ В Костюковичах парень облил знакомого бензином и поджёг. СК завершил расследование дела. 21.by
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В Костюковичах парень облил знакомого бензином и поджёг. СК завершил расследование дела

02.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жестокостью в Костюковичах.  

По информации УСК по Могилевской области, 31 декабря 2019 года 21-летний житель Костюковичей находился в доме своего знакомого. В ходе распития спиртного между молодыми людьми возник конфликт – хозяин дома пару раз ударил своего гостя. Тот пошел к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся обратно.   

Установлено, что как только 23-летний обидчик открыл калитку, то обвиняемый вылил на него бензин и поджег. Потерпевший упал на землю, пытаясь погасить огонь. Медиков вызвала знакомая, которая находилась в доме. Пострадавший был госпитализирован с ожогами более 30% тела и до сих пор проходит лечение.  

В Костюковичах парень бросил в знакомого подожженную канистру с бензином после ссоры (здесь подробнее).  

В Костюковичах парень облил знакомого бензином и поджёг. СК завершил расследование дела
Фото: СК 

Был проведен осмотр места происшествия, изъята канистра с пробкой. По результатам экспертизы, жидкость в канистре была смесью бензина и горюче-смазочных материалов. Она относится к легковоспламеняющимся жидкостям.  

В ходе предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял свои показания в части обстоятельств воспламенения бензина на теле потерпевшего, указывая на случайность случившегося и желая приуменьшить степень своей вины. В ходе одного из допросов парень утверждал, что облил бензином знакомого, но не поджигал его намеренно. Он сообщил, что возгорание произошло, когда он подкуривал сигарету, находясь рядом с потерпевшим.  

Был проведен следственный эксперимент с использованием манекена. Установлено, что воспламенение жидкости могло случиться только при непосредственном контакте пламени с облитой бензином поверхностью.  

В Костюковичах парень облил знакомого бензином и поджёг. СК завершил расследование дела
Фото: СК 

Были допрошены свидетели, проведена очная ставка между обвиняемым и потерпевшим, проанализированы выводы заключений экспертов, проведенных сотрудниками ГКСЭ.  

Жителю Костюковичей предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью» УК РБ. Молодой человек заключен под стражу.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

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Новости Беларуси. Завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жестокостью в Костюковичах.  
 
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