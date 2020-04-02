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Скрытый контроль скорости мобильными датчиками в Бресте и Барановичах. Знаков не будет
02.04.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Со второго апреля на улицах Бреста и Барановичей будет осуществляться в тестовом режиме скрытый контроль скорости с использованием мобильных датчиков контроля скорости без установки предупреждающих знаков и без дальнейшего привлечения водителей к административной ответственности.
Тестирование предусмотрено методикой процедуры контроля скоростных режимов УГАИ МВД Республики Беларусь.
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Со второго апреля на улицах Бреста и Барановичей будет осуществляться в тестовом режиме скрытый контроль скорости с использованием мобильных датчиков контроля...
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