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Кто проведёт «прямые линии» для случчан в начале апреля

02.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Руководство района, области, вопросы занятости и здравоохранения. График проведения «прямых телефонных линий» на начало апреля опубликован на сайте районной газеты «Слуцкий край». 

4 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет первый заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Дмитрий Сергеевич Королёв.

4 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Александр Владимирович Кручанов.

8 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону 7-59-41 «прямую линию» на тему: «Порядок назначения семьям государственных пособий на детей старше трех лет в органах по труду, занятости и социальной защите» проведет начальник отдела материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Людмила Николаевна Анципович.

11 апреля с 9.00 до 10.00 по телефону 7-15-03 «прямую линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Слуцкая центральная районная больница» по обслуживанию населения района Сергей Петрович Чайковский.

16 апреля с 11.00 до 12.00 по телефону 5-42-96 «прямую линию» на тему: «Оказание социальных услуг в форме полустационарного социального обслуживания в отделении дневного пребывания для инвалидов. Формы и виды деятельности отделения» проведет заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» Ирина Эдвардовна Гурина.

 
 
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Руководство района, области, вопросы занятости и здравоохранения. График проведения «прямых телефонных линий» на начало апреля опубликован на сайте районной...
 
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