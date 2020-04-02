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Ивацевичский район: в результате опрокидывания мотоблока травмирован пассажир
02.04.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
01.04.2020 около 15:30 часов в г.Коссово Ивацевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 37-летний местный житель управлял мотоблоком «SHENTLI 1030» и двигался по ул.Черткова, г.Коссово. При осуществлении маневра левого поворота на ул.Совхозную водитель не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание мотоблока.
В результате происшествия 42-летний пассажир, находившийся в прицепе мотоблока, с травмами госпитализирован в УЗ «Ивацевичская ЦРБ». Установлено, что водитель мотоблока водительского удостоверения не имеет. У водителя взята кровь на анализ.
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01.04.2020 около 15:30 часов в г.Коссово Ивацевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 37-летний местный житель...
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