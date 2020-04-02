﻿ Ивацевичский район: в результате опрокидывания мотоблока травмирован пассажир. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ивацевичский район: в результате опрокидывания мотоблока травмирован пассажир

02.04.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

01.04.2020 около 15:30 часов в г.Коссово Ивацевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Ивацевичский район: в результате опрокидывания мотоблока травмирован пассажир

По предварительной информации: 37-летний местный житель управлял мотоблоком «SHENTLI 1030» и двигался по ул.Черткова, г.Коссово. При осуществлении маневра левого поворота на ул.Совхозную водитель не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание мотоблока.

Ивацевичский район: в результате опрокидывания мотоблока травмирован пассажир

В результате происшествия 42-летний пассажир, находившийся в прицепе мотоблока, с травмами госпитализирован в УЗ «Ивацевичская ЦРБ». Установлено, что водитель мотоблока водительского удостоверения не имеет. У водителя взята кровь на анализ.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что участие в дорожном движении должно быть внимательным и осторожным, необходимо заранее прогнозировать дорожную обстановку и соблюдать Правила дорожного движения. Перевозка пассажиров должна осуществляться в строгом в соответствии с Правилами дорожного движения. От ваших правильных действий зависит ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  01.04.2020 около 15:30 часов в г.Коссово Ивацевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 37-летний местный житель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ляйсан Утяшева показала простые упражнения, которые поддержат тело в тонусе. Попробуйте выполнить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика