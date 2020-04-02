Ивацевичский район: в результате опрокидывания мотоблока травмирован пассажир

Источник материала: Виртуальный Брест

01.04.2020 около 15:30 часов в г.Коссово Ивацевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.





По предварительной информации: 37-летний местный житель управлял мотоблоком «SHENTLI 1030» и двигался по ул.Черткова, г.Коссово. При осуществлении маневра левого поворота на ул.Совхозную водитель не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание мотоблока.





В результате происшествия 42-летний пассажир, находившийся в прицепе мотоблока, с травмами госпитализирован в УЗ «Ивацевичская ЦРБ». Установлено, что водитель мотоблока водительского удостоверения не имеет. У водителя взята кровь на анализ.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что участие в дорожном движении должно быть внимательным и осторожным, необходимо заранее прогнозировать дорожную обстановку и соблюдать Правила дорожного движения. Перевозка пассажиров должна осуществляться в строгом в соответствии с Правилами дорожного движения. От ваших правильных действий зависит ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения!