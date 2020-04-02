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Юношеский олимпийский фестиваль пройдет в Финляндии в феврале

02.04.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юношеский олимпийский фестиваль пройдет в Финляндии в феврале

Определились соперники хоккейной сборной Беларуси на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в следующем году.

Наша команда попала в группу Б. Соперники –  Россия и Латвия. В группу «А» вошли сборные Швеции, Чехии и Финляндии. Победители групп сразятся за золото, команды, занявшие вторые места, оспорят бронзу. 

Юношеский фестиваль пройдет в Финляндии в феврале. На прошлом в Боснии и Герцеговине команда Беларуси выиграла серебряные медали.


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Определились соперники хоккейной сборной Беларуси на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в следующем году. Наша команда попала в группу...
 
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