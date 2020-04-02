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В центре Минска приостановили стройку нашумевшей многоэтажки

02.04.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «СИ-Трейдинг» приостановила строительство Минска, которую она требует остановить">нашумевшего многоэтажного на улице Гастелло в центре Минска возле стелы из-за того, что измененный проект не прошел государственную экспертизу. Это следует из ответа прокуратуры Минска в адрес жителей соседних домов. Что это за история и на каком она свете сейчас — в материале.


Что это за история со стройкой

В 2019 году компания «СИ-Трейдинг» начала строить многоэтажку на 186 квартир в границах улиц Грибоедова и Гастелло. Право освоить этот участок ранее она приобрела на аукционе. Вот примерные границы дома:

Но против стройки выступили местные, ведь раньше им обещали не возводить тут высотных домов. Люди были уверены, что многоэтажка просто закроет им солнечный свет. И экспертиза, которую они сделали за свой счет, показала: нормы инсоляции в некоторых квартирах при такой этажности соседнего дома будут нарушены. Жильцы писали в разные инстанции, но госорганы отвечали, что все там согласно ПДП и в рамках законодательства.


Таким должен быть дом. Изображение с сайта застройщика

Таким должен быть дом. Изображение с сайта застройщика

Но летом 2019 года прокуратура столицы прислала людям ответ о том, что она внесла в Мингорисполком представление о приостановлении строительства и приведении проекта в соответствие с градостроительной документацией. Кроме инсоляции ведомство видело нарушения в параметрах строящегося дома, но застройщик и профильные чиновники трактовали этот вопрос по-другому.

По инсоляции вопрос оставался открытым, но в итоге стройку никто тогда не останавливал, ведь на руках у застройщика было положительное заключение Госстройэкспертизы по Минску.

Что происходит сейчас?

Но в конце 2019 года Мингорисполком принял решение о внесении изменений в проект дома на Гастелло. В числе прочего было предусмотрено изменение фасадов и уменьшение общей площади квартир с 11721 до 11704 квадратных метров (то есть на 17 «квадратов») в результате корректировки конфигурации и уменьшения площади балконов. Как сообщал Мингорисполком, эти изменения инициированы самим застройщиком.

Но как на днях сообщила прокуратура, 13 марта Госстройэкспертиза по Минску выдала отрицательное заключение по указанным выше изменениям в проектную документацию. Причина — нарушения санитарных норм и правил в части отсутствия нормативной продолжительности инсоляции в квартире № 16 в соседнем доме на Гастелло, 6 а также в ряде квартир в возводимом «СИ-Трейдингом» доме.

— Кроме того прокуратурой установлено, что предыдущие положительные заключения ДРУП «Госстройэкспертиза» по городу Минску" были выданы по причине предоставления ООО «Инжинерно-производственный центр „Белэнергоинжпроект“» (организация выполнявшая на договорной основе с «СИ-Трейдинг» разработку проектной документации по объекту) не соответствующих действительности документов, — сообщает прокуратура Минска и добавляет, что при таких обстоятельствах строительство объекта является самовольным и должно быть незамедлительно приостановлено.

При этом, в связи с отрицательным заключением экспертизы застройщик сам приостановил строительство объекта до устранения нарушений. В госорганы предоставлен приказ директора «СИ-Трейдинг» от 16 марта. Вопрос остается на контроле прокуратуры.

По словам местных жителей, на объекте сейчас находятся несколько человек.

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Теги: Минск
 
 
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Многоэтажку на улице Гастелло строит компания «СИ-Трейдинг».
 
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