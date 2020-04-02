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Дурнов: «Спорт и физкультура – это то, что тоже поможет победить пандемию»
Источник материала: СТВ
Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
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Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Довгалёнок о пандемии: «Это конкретная проверка для всего мирового...
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