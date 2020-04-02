Чрезвычайно аккуратного кота сняли на видео: вот, какое испытание ему удалось пройти

Источник материала: Tut.by

Что делать, если у тебя много свободного времени, и есть кот? Например, можно придумать для него какое-нибудь испытание. Именно так и поступили хозяева животного из этого видео: они соорудили для него настоящее «минное поле» из пробок и предложили пройти через него. Результат впечатляет: взгляните сами.