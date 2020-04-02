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Чрезвычайно аккуратного кота сняли на видео: вот, какое испытание ему удалось пройти
Источник материала: Tut.by
Что делать, если у тебя много свободного времени, и есть кот? Например, можно придумать для него какое-нибудь испытание. Именно так и поступили хозяева животного из этого видео: они соорудили для него настоящее «минное поле» из пробок и предложили пройти через него. Результат впечатляет: взгляните сами.
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Что делать, если у тебя много свободного времени?
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