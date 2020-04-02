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«Лучше запастись тем, что есть». Магазины о том, есть ли проблемы с поставкой корма для животных

02.04.2020 19:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В некоторых минских магазинов, по наблюдениям читателей, сократился ассортимент кормов для собак и кошек. «В супермаркете у дома нет рагу для собак в пакетиках, которое я обычно покупаю для питомца. Кошачьего корма раньше тоже было больше», рассказывает минчанка Ольга. Покупатели это связывают со сложностями с поставкой и опасаются, что спустя время выбор еще больше сократится. FINANCE.TUT.BY спросил у продавцов и поставщиков, есть ли у них такие проблемы.


Снимок носит иллюстративный характер

Покупатели заметили, что в некоторых магазинах сократился ассортимент корма для кошек и собак. В отдельных и вовсе полупустые полки.

— В супермаркете у дома нет рагу для собак в пакетиках, которое я обычно покупаю для питомца. Кошачьего корма раньше тоже было больше, — рассказывает минчанка Ольга. — В магазине сказали, что в ближайшие дни привоза ожидать не стоит, лучше запастись тем, что еще есть. Из-за закрытых границ есть проблемы с поставками и положение может ухудшиться.

Мы посмотрели, как обстоят дела с кормами для животных в других магазинах и спросили у продавцов и импортеров, стоит ли ждать дефицита.

В одном из мелких зоомагазинов в Серебрянке пустых полок мы не обнаружили. В ассортименте есть и премиальные корма, и подешевле.

— У нас нет проблем с поставками, — рассказывает продавец. — И я не слышал, чтобы они сейчас вообще где-то были. Заказываем по мере надобности, задержек нет ни по одной позиции, несмотря на то, что сейчас у всех усложнилась логистика.

В одном из крупных интернет-магазинов товаров для животных не оказалось в наличие корма для собак и кошек около десятка производителей. Причем отсутствовал ни какой-то один вид корма, а вся линейка. Однако в магазине сказали, что это никак не связано с тем, что что-то сейчас не могут довезти до них.

— Те позиции, которые отсутствуют, корма, которые не пользуются большим спросом, да и состав у них не самый лучший, — рассказывает консультант. — Поставлять их нам перестали уже с пол года назад. С сайта не убирали потому, что потом его снова могут начать привозить. Вообще мы не заметили, что с каким-то кормом сейчас есть перебои. В офлайновых магазинах все есть в наличии. Пока что все можно заказать без проблем.

Импортер немецких премиальных кормов для животных также сказал, что дефицита сейчас нет. Однако оговорился, что логистика действительно слегка усложнилась.

— Это касается не только кормов, но и других товаров. Машины с ними теперь дольше находятся в пути, Больше времени проводят на границе, — рассказывает представитель компании. - Мы не ожидаем каких-то серьезных проблем с поставками.

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Спросили у продавцов и поставщиков товаров для животных, ожидать ли дефицита корма для кошек и собак.
 
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