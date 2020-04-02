Однако не до союза. Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции

interfax.by Об этом пишет

"Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", - сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".





Президента цитирует госагентство БелТА.





По его словам, политической интеграции должно предшествовать решение вопросов "жизни сегодняшней". "Если мы не решим вопросы жизни людей и предприятий, которые сегодня стоят в повестке дня, о какой 31-й карте мы можем вести речь, о каких единых валюте и Налоговом кодексе мы можем говорить?", - подчеркнул Лукашенко.









"У нас формула одна - нам надо решить вопросы жизни сегодняшней. Что же мы будем ориентироваться на "космос", если сегодня фундамента нет", - добавил он.





Белорусский президент подчеркнул, что рассчитывает на равноправие при интеграции с Россией. "Давайте решим эти вопросы (текущего взаимодействия – ИФ) на определенных принципах, которые заложены в договоре. Мы не требуем ничего лишнего. И главный принцип - равноправие, равные условия. И вопросов не будет", - сказал он.





"Нам надо решать сегодняшние вопросы. Их примерно с десяток, не больше", - сообщил Лукашенко.





Между тем, он отметил, что в ходе дальнейшего согласования интеграционных процессов не следует просто копировать российскую практику. "Позиция белорусской стороны заключается в том, чтобы по тем или иным вопросам бралось все лучшее, что есть в Беларуси или России в части законодательства и регулирования, а не просто автоматически принималась российская система", - подчеркнул президент.





Как сообщалось, в конце 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил реанимировать договор о создании Союзного государства от 1999 года. Его предложение стало реакцией на просьбу Минска обеспечить компенсацию издержек белорусской экономики из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере, который приводит к удорожанию импорта нефти и снижению доходов белорусского бюджета от экспорта нефтепродуктов.









Минск и Москва создали двустороннюю рабочую группу, а в сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали пакет из 31 "дорожной карты" по углубленной интеграции. Не исключалось его подписание президентами двух стран к 20-летию подписанию договора о создании Союзного государства.





Между тем, в конце декабря 2019 года Минск столкнулся с жесткой позицией Москвы по условиям поставки углеводородов. С начала 2020 года отсутствуют регулярные поставки нефти из России в Беларусь, газовый контракт был продлен на весь 2020 год на прошлогодних условиях только в феврале после продолжительных переговоров. На этом фоне руководство Беларуси неоднократно заявляло об угрозе суверенитету со стороны РФ под видом интеграции.





В Минске также ранее неоднократно подчеркивали, что программа интеграции предполагает только углубление сотрудничества в экономической сфере, без создания политических наднациональных органов и единой валюты







