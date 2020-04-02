Принц Гарри запретил Меган Маркл унижать королеву Елизавету II и его брата Уильяма

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые официально покинули королевскую семью, начали новую жизнь в США. Теперь они не зависят в финансовом плане от монархии и должны сами себя обеспечивать.

В связи с этим Гарри установил для своей жены жесткие требования, пишет Daily Star.

Внук королевы Елизаветы II предупредил свою предприимчивую американскую супругу и свою новую команду персонала о том, что запрещает им принимать любые предложения, касающиеся участия в проектах, которые могут оскорбить или опозорить его королевских родственников.

Так, по его словам, он ни за что не станет рассказывать о своих мыслях по поводу королевского статуса, о своем отречении от титула или чем-то подобном.

«Конечно, рассказ Гарри и Меган об их королевских связях или об уходе со своих постов — это самые перспективные сюжетные линии. Однако Гарри приказал своей команде и команде Меган уничтожить все, что в любом случае может быть негативным по отношению к королевской семье. По сути, все, что отрицательно влияет на королеву, принца Чарльза, его брата Уильяма или трон, запрещено. Это показывает, что, даже отойдя от королевской жизни, он не хочет расстраивать бабушку или отца», – приводит издание слова своего источника из окружения Гарри и Меган.

Гарри заявил, что ни он, ни его жена, ни его команда, не будут заниматься проектами, которые негативно отразятся на их связях с королевской семьей, какими бы прибыльными они ни были.

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