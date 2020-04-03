Две женщины получили сроки за торговлю ребенком в Чечне

Источник материала: ОНТ

В Чечне (Россия) суд вынес приговор двум женщинам за куплю-продажу младенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.

Женщина из Чечни хотела купить новорожденного мальчика для воспитания в семье. Она обратилась к жительнице Ингушетии, которая перевезла из Дагестана в Чечню младенца. Заказчица получила мальчика и поддельное свидетельство о рождении за 650 тысяч рос. рублей.

Сотрудники МВД Чечни установили факт купли-продажи.

Продавшая ребенка женщина приговорена к четырем годам исправительной колонии общего режима. Купившая младенца чеченка приговорена к четырем годам тюрьмы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетней дочери 14-летнего возраста.

Фото: СК России

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