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Две женщины получили сроки за торговлю ребенком в Чечне
Источник материала: ОНТ
В Чечне (Россия) суд вынес приговор двум женщинам за куплю-продажу младенца. Об этом
Женщина из Чечни хотела купить новорожденного мальчика для воспитания в семье. Она обратилась к жительнице Ингушетии, которая перевезла из Дагестана в Чечню младенца. Заказчица получила мальчика и поддельное свидетельство о рождении за 650 тысяч рос. рублей.
Сотрудники МВД Чечни установили факт купли-продажи.
Продавшая ребенка женщина приговорена к четырем годам исправительной колонии общего режима. Купившая младенца чеченка приговорена к четырем годам тюрьмы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетней дочери 14-летнего возраста.
Фото: СК России
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В Чечне (Россия) суд вынес приговор двум женщинам за куплю-продажу младенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России. Женщина из Чечни хотела купить...
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