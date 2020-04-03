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Битва двух тигров была снята на видео в Индии
Источник материала: ОНТ
Парвин Касван – инспектор лесной службы в Индии – заснял на видео драку двух тигров. Животные увлеклись конфликтом и даже не обращали на людей внимание.
Касван пояснил, что взрослые тигры оспаривали территорию. Парвин рекомендует смотреть ролик в наушниках из-за мощного рева хищников.
Пользователи Twitter поинтересовались в комментариях, сколько тигров может оставаться на одной территории. Касван ответил, что одна территория – для одного хищника.
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Парвин Касван – инспектор лесной службы в Индии – заснял на видео драку двух тигров. Животные увлеклись конфликтом и даже не обращали на людей внимание. Касван...
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