Битва двух тигров была снята на видео в Индии

Источник материала: ОНТ

Парвин Касван – инспектор лесной службы в Индии – заснял на видео драку двух тигров. Животные увлеклись конфликтом и даже не обращали на людей внимание.

Касван пояснил, что взрослые тигры оспаривали территорию. Парвин рекомендует смотреть ролик в наушниках из-за мощного рева хищников.

Пользователи Twitter поинтересовались в комментариях, сколько тигров может оставаться на одной территории. Касван ответил, что одна территория – для одного хищника.

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