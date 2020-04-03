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Предлагают купить товар или снять порчу. В Беларуси участились кражи в квартирах пенсионеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всплеск преступлений, связанных с обманом населения, отмечают в главном управлении уголовного розыска МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снятие порчи и продажа дешевых товаров под видом дорогих – основные уловки, на которые попадаются жертвы. Например, накануне в Барановичах 60-летняя пенсионерка впустила в квартиру двух женщин под предлогом выпить воды.
В беседе подозреваемые узнали о проблемах со здоровьем женщины и предложили ей провести ритуал. В результате хозяйку уговорили отдать им имущество – золотую цепочку с кулоном якобы для использования в церковном богослужении.
После обращения пенсионерки в милицию мошенниц задержали по горячим следам. Они успели сбыть ювелирное украшение, остальное похищенное было изъято.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Мы обращаемся к родственникам, соседям и знакомым пожилых людей с просьбой предупредить их быть бдительными и незамедлительно обращаться в милицию. Запомните, самое главное правило – никогда и ни под каким предлогам не открывайте дверь, ни в коем случае не впускайте в дом незнакомых людей.
В Барановичах за последние дни произошли три кражи. Незнакомцы под различным предлогом попадали в дома к пенсионерам и предлагали купить товар. В результате торга продавцы значительно снижали цены, что и подкупало потерпевших. В большинстве случаев своих денег они лишались из-за разрешения подозреваемым отсчитать необходимую сумму самостоятельно.
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Новости Беларуси. Всплеск преступлений, связанных с обманом населения, отмечают в главном управлении уголовного розыска МВД, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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