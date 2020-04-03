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Предлагают купить товар или снять порчу. В Беларуси участились кражи в квартирах пенсионеров

03.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всплеск преступлений, связанных с обманом населения, отмечают в главном управлении уголовного розыска МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снятие порчи и продажа дешевых товаров под видом дорогих – основные уловки, на которые попадаются жертвы. Например, накануне в Барановичах 60-летняя пенсионерка впустила в квартиру двух женщин под предлогом выпить воды.

Предлагают купить товар или снять порчу. В Беларуси участились кражи в квартирах пенсионеров

В беседе подозреваемые узнали о проблемах со здоровьем женщины и предложили ей провести ритуал. В результате хозяйку уговорили отдать им имущество – золотую цепочку с кулоном якобы для использования в церковном богослужении.

После обращения пенсионерки в милицию мошенниц задержали по горячим следам. Они успели сбыть ювелирное украшение, остальное похищенное было изъято.

Предлагают купить товар или снять порчу. В Беларуси участились кражи в квартирах пенсионеров

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Следователи уже дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемые ранее также привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Мы обращаемся к родственникам, соседям и знакомым пожилых людей с просьбой предупредить их быть бдительными и незамедлительно обращаться в милицию. Запомните, самое главное правило – никогда и ни под каким предлогам не открывайте дверь, ни в коем случае не впускайте в дом незнакомых людей.

Предлагают купить товар или снять порчу. В Беларуси участились кражи в квартирах пенсионеров

В Барановичах за последние дни произошли три кражи. Незнакомцы под различным предлогом попадали в дома к пенсионерам и предлагали купить товар. В результате торга продавцы значительно снижали цены, что и подкупало потерпевших. В большинстве случаев своих денег они лишались из-за разрешения подозреваемым отсчитать необходимую сумму самостоятельно.

Предлагают купить товар или снять порчу. В Беларуси участились кражи в квартирах пенсионеров

Люди в материале: Ольга Чемоданова

 
 
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Новости Беларуси. Всплеск преступлений, связанных с обманом населения, отмечают в главном управлении уголовного розыска МВД, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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