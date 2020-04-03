|
Командно-штабное учение прошло в Клецке
Источник материала: ОНТ
В Клецке военные, милиция и спасатели ликвидировали террористов. Тактический эпизод уничтожения условной вооруженной диверсионной группировки разыграли во время совместного командно-штабного учения.
Операция стала итогом проверки территориальной обороны войск Клецка и Клейкого района. В ходе учения военнослужащие, призванные из запаса, вместе с сотрудниками МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне стратегических объектов, и борьбе с банд- формированиями.
За проведением спецоперации наблюдали представители Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Клецке военные, милиция и спасатели ликвидировали террористов. Тактический эпизод уничтожения условной вооруженной диверсионной группировки разыграли во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)