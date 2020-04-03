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Командно-штабное учение прошло в Клецке

03.04.2020 12:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Клецке военные, милиция и спасатели ликвидировали террористов. Тактический эпизод уничтожения условной вооруженной диверсионной группировки разыграли во время совместного командно-штабного учения.

Операция стала итогом проверки территориальной обороны войск Клецка и Клейкого района. В ходе учения военнослужащие, призванные из запаса, вместе с сотрудниками МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне стратегических объектов, и борьбе с банд- формированиями.

За проведением спецоперации наблюдали представители Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.    

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В Клецке военные, милиция и спасатели ликвидировали террористов. Тактический эпизод уничтожения условной вооруженной диверсионной группировки разыграли во...
 
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