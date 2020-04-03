ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рубрика «Советы молодым мамам»: безопасные двери

03.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В новой рубрике от МЧС нас будут знакомить с опасностями, которые могут подстерегать детей, и давать советы молодым мамам, о том, каким образом можно их избежать.

И сегодня мы поговорим о предмете, который наверняка есть у каждого дома – это дверь. Казалось бы безопасный предмет. Но спасатели видят опасность везде и хотят предостеречь молодых мам от опасностей, которые могут подстерегать их детей.

Итак, чем же они опасны двери и как предотвратить опасности, давайте разбираться вместе.

Факторами опасности может служить риск прищемить пальчик при закрывании двери, захлопывание двери при установленном замке и разбитие стекла в межкомнатных дверях.

Все эти опасности можно легко предотвратить некоторыми незамысловатыми действиями:

- установите дверной амортизатор, который не даст двери закрыться;

- оборудуйте двери специальными фиксаторами, которые удерживают дверь в одном положении;

- используйте блокиратор ручки дверного замка, что не позволит ребенку захлопнуть дверь;

- не позволяйте ребенку играть с дверями;

- если дверь с большой площадью стекла, наклейте на нее полимерную пленку или картинки для предотвращения большого количества осколков.

Если все-таки ваш малыш поранился:

- при возникновении раны очистите поврежденный участок кожи от одежды;

-если рана не слишком глубокая, промойте ее под проточной водой, затем промокните края сухим ватным тампоном;

-рану обработайте дезинфицирующим раствором или перекисью водорода;

- положите стерильный бинт и забинтуйте;

- бинт следует накладывать выше раны, постепенно спускаясь вниз и плотно прижимая его к коже, закончите несколькими витками ниже раны;

- перевязку можно зафиксировать сверху при помощи эластичного бинта;

-глубокие раны или раны с наложением жгута бинтовать не следует: в таких случаях необходимо положить марлевую повязку и отправиться в больницу.

Кроме того очень важно знать, что перекись водорода и марганцовка может использоваться только для открытых поверхностных ран, для глубоких их использовать нельзя, а йодом и зеленкой необходимо обрабатывать только края раны, саму рану прижигать нельзя.





 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новой рубрике от МЧС нас будут знакомить с опасностями, которые могут подстерегать детей, и давать советы молодым мамам, о том, каким образом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Командно-штабное учение прошло в Клецке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика