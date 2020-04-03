Рубрика «Советы молодым мамам»: безопасные двери

Источник материала: Новости Дзержинска

В новой рубрике от МЧС нас будут знакомить с опасностями, которые могут подстерегать детей, и давать советы молодым мамам, о том, каким образом можно их избежать.

И сегодня мы поговорим о предмете, который наверняка есть у каждого дома – это дверь. Казалось бы безопасный предмет. Но спасатели видят опасность везде и хотят предостеречь молодых мам от опасностей, которые могут подстерегать их детей.

Итак, чем же они опасны двери и как предотвратить опасности, давайте разбираться вместе.

Факторами опасности может служить риск прищемить пальчик при закрывании двери, захлопывание двери при установленном замке и разбитие стекла в межкомнатных дверях.

Все эти опасности можно легко предотвратить некоторыми незамысловатыми действиями:

- установите дверной амортизатор, который не даст двери закрыться;

- оборудуйте двери специальными фиксаторами, которые удерживают дверь в одном положении;

- используйте блокиратор ручки дверного замка, что не позволит ребенку захлопнуть дверь;

- не позволяйте ребенку играть с дверями;

- если дверь с большой площадью стекла, наклейте на нее полимерную пленку или картинки для предотвращения большого количества осколков.

Если все-таки ваш малыш поранился:

- при возникновении раны очистите поврежденный участок кожи от одежды;

-если рана не слишком глубокая, промойте ее под проточной водой, затем промокните края сухим ватным тампоном;

-рану обработайте дезинфицирующим раствором или перекисью водорода;

- положите стерильный бинт и забинтуйте;

- бинт следует накладывать выше раны, постепенно спускаясь вниз и плотно прижимая его к коже, закончите несколькими витками ниже раны;

- перевязку можно зафиксировать сверху при помощи эластичного бинта;

-глубокие раны или раны с наложением жгута бинтовать не следует: в таких случаях необходимо положить марлевую повязку и отправиться в больницу.

Кроме того очень важно знать, что перекись водорода и марганцовка может использоваться только для открытых поверхностных ран, для глубоких их использовать нельзя, а йодом и зеленкой необходимо обрабатывать только края раны, саму рану прижигать нельзя.















