Третий тур стартовал в чемпионате Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Сегодня в программе – два матча. Главный интерес прикован к поединку в Минске, где «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ».

Жодинский клуб – один из лидеров первенства. В двух турах он набрал максимальное количество очков, одержав две победы. Столичная команда, напротив, разочаровала своих поклонников на старте, проиграв две встречи подряд.

Матч на стадионе «Динамо» начнется в 19:00. Двумя часами ранее в Бобруйске начнется поединок команд, замыкающих турнирную таблицу, — «Белшина» примет «Городею».

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