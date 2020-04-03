|
Третий тур стартовал в чемпионате Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Сегодня в программе – два матча. Главный интерес прикован к поединку в Минске, где «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ».
Жодинский клуб – один из лидеров первенства. В двух турах он набрал максимальное количество очков, одержав две победы. Столичная команда, напротив, разочаровала своих поклонников на старте, проиграв две встречи подряд.
Матч на стадионе «Динамо» начнется в 19:00. Двумя часами ранее в Бобруйске начнется поединок команд, замыкающих турнирную таблицу, — «Белшина» примет «Городею».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в программе – два матча. Главный интерес прикован к поединку в Минске, где «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ». Жодинский клуб – один из лидеров первенства. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)