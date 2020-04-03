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Недорого, но по делу: выбираем летние шины по цене и качеству

03.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Недорого, но по делу: выбираем летние шины по цене и качеству

Шины для легковых автомобилей неспроста делят на премиальный, стандарт- и экономкласс. За разницей в цене стоит разница в безопасности и комфорте: если бюджетные модели лишь соответствуют допускам по торможению, управляемости и шумности, прописанным в нормативной документации, то премиальные модели значительно превосходят их. Где-то посередине стоят покрышки стандарт-класса. И именно на них в первую очередь смотрят те, кто ищет гарантии качества по невысокой цене.

Как отличить хорошее от плохого

Представление о том, чего ждать от шины на дороге, дают сравнительные испытания. Несколько таких испытаний в феврале-марте 2020 года опубликовали ведущие тест-команды Европы. Хотя способы определять победителей в общем зачёте от группы к группе отличаются, лучших по отдельным критериям они выделяют практически одинаково – с помощью высокоточных приборов.

Недорого, но по делу: выбираем летние шины по цене и качеству
Бортовой компьютер со специализированным обеспечением VBOX

Например, приборы до сантиметров определяют тормозной путь или с точностью до десятой фиксируют скорость, при которой протектор теряет контакт в водном бассейне. Водители здесь лишь создают условия для испытаний. На первый план они выходят, когда необходимо оценить, насколько легко шины проходят повороты и как вообще ведёт себя машина при симуляции экстренных дорожных ситуаций. Как правило, оценку водителей по этим критериям накладывают на время, за которое покрышка прошла испытательный трек.

Кто «выстрелил» в 2020-м

Чтобы не выпасть из конкуренции, производители автошин совершенствуют предлагаемые ими модели. Обычно изменения касаются рецептуры резиновой смеси. Аналогично шинные компании поступают, когда хотят удешевить свою продукцию. Поэтому-то и важно держать руку на пульсе, опираясь на результаты свежих тестов.
В 2020 году летнюю резину стандарт-класса протестировал интернациональный европейский автоклуб Auto Club Europa.

Недорого, но по делу: выбираем летние шины по цене и качеству
Слева направо: Maxxis HP5 Premitra, Sava Intensa UHP 2 и первое поколение Fulda SportControl.

По сумме одиннадцати испытаний его специалисты выделил топ-3 покрышек, покупка которых наверняка станет удачной:

  • Maxxis HP5 Premitra. Модель выделяется высокой устойчивостью к аквапланированию и коротким торможением на сухом асфальте.
  • Sava Intensa UHP 2. Модель показывает логичную и лёгкую управляемость, причём независимо от того, сухая дорога или мокрая.
  • Fulda SportControl 2. Модель просто тормозит на мокром покрытии и не докучает лишним шумом.

Чтобы узнать цены на эти и другие летние шины, сравнить их по характеристикам и заказать с бесплатной доставкой, переходите по ссылке.

 
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
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Слуцк Город
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