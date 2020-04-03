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Ведерко березового сока в Барановичском районе потянуло на 70 рублей. Это где такие цены?

03.04.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичском районе задержали любителя нелегального березового сока благодаря фотоловушке. Минчанин устроил подсочку там, где сбор полезного продукта запрещен, рассказал инженер по защите и охране леса Барановичского лесхоза Александр Селивончик. А фотоловушка позволяет в режиме реального времени передавать информацию. Мастер леса, получив фотографии на мобильный телефон, уже через 10 минут был в нужном квадрате Полонковского лесничества.

Ведерко березового сока в Барановичском районе потянуло на 70 рублей. Это где такие цены?

Отпираться нарушитель не стал, вину признал. И все же за 10 литров сока ему пришлось возместить 56 рублей 70 копеек ущерба, оплатить штраф 13 рублей 50 копеек  0,5 базовой. Итого около 70 рублей, а литр ценного напитка в лесничестве на сегодня стоит 17 копеек. Если пересчитать, легально на ту же сумму можно купить более 411 литров!

На Брестчине в этом году благодаря фотоловушкам уже зафиксировали 13 случаев незаконной заготовки березовика. Инженер по охране и защите леса Брестского ГПЛХО Александра Букшта перечислила лесхозы, где заметили нарушения: Кобринский, Ивацевичский, Брестский, Барановичский и Лунинецкий. Наказания — от предупреждений до штрафа.

В пресс-службе Минприроды напомнили, что любителей подснежников и «краснокнижной» черемши также штрафуют. Первоцветы очень уязвимы. Срывая нежные бутоны, мы не даем растению сформировать семена, оно ослабевает и рискует погибнуть. Ежегодный массовый сбор в марте-апреле может быть причиной их исчезновения в природе. За уничтожение «краснокнижников» штрафы серьезные, минимальное наказание — от десяти до тридцати базовых величин.

 
 
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  В Барановичском районе задержали любителя нелегального березового сока благодаря фотоловушке. Минчанин устроил подсочку там, где сбор полезного продукта...
 
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Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
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Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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