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Порывистый ветер и до +13°С ожидается в Беларуси 4 апреля

03.04.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Порывистый ветер и до 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Порывистый ветер и до +13°С ожидается в Беларуси 4 апреля

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Порывистый ветер и до +13°С ожидается в Беларуси 4 апреля

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 7-13 градусов тепла.

 
 
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  Порывистый ветер и до 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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