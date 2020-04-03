Порывистый ветер и до +13°С ожидается в Беларуси 4 апреля

Источник материала: Виртуальный Брест

Порывистый ветер и до 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.





Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 7-13 градусов тепла.