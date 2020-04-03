Пролет моста обрушился, водитель не успел среагировать: видео с регистратора

Источник материала: Tut.by

В Приморском крае России автомобиль упал в провал, который образовался из-за разрушения пролета моста. Внутри авто был регистратор, который снял происходящее на видео. По предварительной информации, обрушение произошло из-за проезда большегруза, движение которых на мосту запрещено.