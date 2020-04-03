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Пролет моста обрушился, водитель не успел среагировать: видео с регистратора
Источник материала: Tut.by
В Приморском крае России автомобиль упал в провал, который образовался из-за разрушения пролета моста. Внутри авто был регистратор, который снял происходящее на видео. По предварительной информации, обрушение произошло из-за проезда большегруза, движение которых на мосту запрещено.
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Предварительная версия обрушения - проезд большегруза.
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