ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дело против Сергея Сацука передано в Следственный комитет

03.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дело Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску.



Сейчас планируется проведение следственных действий, рассказал TUT.BYофициальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

— Управление Следственного комитета по Минску приняло к производству уголовное дело в отношении Сергея Сацука. В настоящий момент планируется проведение необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств, — рассказала Екатерина Гарлинская.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

С требованием к белорусским властям немедленно освободить Сацука уже выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пролет моста обрушился, водитель не успел среагировать: видео с регистратора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика