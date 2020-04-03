|
Дело против Сергея Сацука передано в Следственный комитет
Источник материала: Партизан
Дело Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску.
Сейчас планируется проведение следственных действий, рассказал
— Управление Следственного комитета по Минску приняло к производству уголовное дело в отношении Сергея Сацука. В настоящий момент планируется проведение необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств, — рассказала Екатерина Гарлинская.
Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.
31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.
С требованием к белорусским властям немедленно освободить Сацука уже выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)