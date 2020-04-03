Действуем на упреждение

Источник материала: Вороновская газета



В рамках профилактических мер по предупреждению распространения вирусных инфекций коммунальники начали обработку дезинфицирующими средствами подъездов.

— С 3 апреля обработке дезинфицирующими растворами подвергаются все входные блоки, аварийные выходы, места общего пользования, лестничные марши, почтовые ящики многоквартирных домов, — рассказал начальник участка по благоустройству и саночистке РУП ЖКХ А.Ч. Бобин. — На балансе Вороновского ЖКХ в райцентре и г.п. Радунь находится 97многоквартирных домов. Дезинфекция будет проводиться ежедневно с 8.00 до 17.00. Жильцам нет необходимости беспокоиться — это делается для их же блага. Раствор безвреден при попадании на кожу, вдыхании и для людей, и для животных.





По словам руководителя организации В.М. Желудевича, финансовые расходы в данной части ложатся на предприятие. К слову, администрация побеспокоилась и о своих сотрудниках. Работники обеспечены защитными средствами: выданы перчатки, маски, антисептики. Помимо этого, на предприятии установлен пропускной режим, на входе организовано дежурство специалистов. При необходимости, например, получения справки в расчетно-справочном бюро обратившийся оставляет заявку на вахте и ожидает ее выполнения. В вызове аварийной бригады изменений не произошло, а вот в подаче заявок на оказание платных услуг — новшества. Программисты прорабатывают вариант электронной подачи. Уже после выходных оформить заявление, к примеру, на замену крана или другого сантехнического оборудования, можно на сайте предприятия http://voronovo-jkh.grodno.by/ .







Галина ШЛЕМПО.

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