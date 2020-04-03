Россия в ночь на субботу прекращает все международные рейсы

«Все вывозные рейсы будут отменены с субботы», — сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующую телеграмму разослала Росавиация.





Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.





«Интерфакс» направил запрос в Росавиацию.





Московский аэропорт «Домодедово» из-за приостановки международных рейсов закрыл зону международных вылетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.





echo.msk.ru «В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов», — цитирует сообщение









Это значит, что если кто-то из россиян, а также беларусов и других граждан, которые могли вернуться на родину через Москву, уже не смогут этого сделать.





У застрявших где-нибудь беларусов сейчас остался единственный шанс - если туда долетит Белавиа.