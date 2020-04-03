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Россия в ночь на субботу прекращает все международные рейсы
Источник материала: Партизан
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из крупных авиакомпаний.
«Все вывозные рейсы будут отменены с субботы», — сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующую телеграмму разослала Росавиация.
Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.
«Интерфакс» направил запрос в Росавиацию.
Московский аэропорт «Домодедово» из-за приостановки международных рейсов закрыл зону международных вылетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов», — цитирует сообщение
Это значит, что если кто-то из россиян, а также беларусов и других граждан, которые могли вернуться на родину через Москву, уже не смогут этого сделать.
У застрявших где-нибудь беларусов сейчас остался единственный шанс - если туда долетит Белавиа.
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Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из...
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