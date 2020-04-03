Синхронно этому показателю у компании росли затраты: себестоимость увеличилась до 939 млн рублей.





А вот чистая прибыль резко снизилась — в 2,5 раза, до 22 млн рублей. Очевидно, что на это повлияли расходы по инвестиционной деятельности: имело место большое выбытие основных средств — на 55,8 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наверное, предприятие списало какое-то не очень нужное имущество.





Надеемся, что принятое решение позволит улучшить финансовые показатели в текущем году.



